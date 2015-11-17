Аляска: ваше незабываемое путешествие // Обзоры товаров и услуг // ИА Исламтат
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    Аляска: ваше незабываемое путешествие

    Главная / Обзоры товаров и услуг
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    Информационное агентство "Исламтат" 17.11.15

    Хотите посетить Нижний Новгород? едете по делам или чтобы посмотреть город? Подберите заранее хостел чтобы комфортно провести одну или несколько ночей в чужом городе за умеренные деньги.

    Если хотите прочувствовать на себе влияние золотой лихорадки, изучить культуру алеутов и эскимосов, насладиться уникальными природными видами, то тогда самое время посетить Аляску. Это самый большой штат Америки. Тут обитают огромные медведи-кадьяки, белоголовые орланы. В местных водах когда-то выловили 57-килограмового лосося.

    Чтобы совершить путешествие, лучше воспользоваться услугами профессиональных гидов, арендовать машину.

    В Анкоридже вы сможете остановиться в комфортабельном отеле, поужинать в шикарном ресторане, приобрести сувениры. Также в Анкоридже обитают лоси, они могут просто гулять по центру города. Из окон номеров отеля в ясный день виднеются горы. Анкоридж славится тем, что его площадь гораздо больше той, которую занимает Нью-Йорк.

    В этом году Аляске исполняется 100 лет. Чем тут питаются? Самое популярное блюдо – это яичница с крабами.

    Увидеть залив Кука во всей красе вы сможете на береговой дорожке имени Тони Кнолса. Отменные блюда, приготовленные из морепродуктов, можно заказать в ресторане, который размещается рядом с пешеходным мостиком.

    Яркие достопримечательности Аляски – это Центр коренных народов, а также Музей культуры и истории Анкориджа. После посещения данных заведений пройдитесь просто по городу. Загляните в местные магазины, лавки. Привезите домой в качестве сувенира эскимосский нож, шарф и шапку ручной вязки, картину, которую художник написал чернилами осьминога.

    Особенность края – это сосуществование животных и людей в полной гармонии. Вы можете гулять по улицам вместе с бобрами, медведями, лосями. Животные никого не трогают, удивляют своим появлением туристов.

    Посетите обязательно Музей добычи золота. Тут вы увидите то, что нашли во время Золотой Лихорадки. Далее отправляйтесь к Центру изучения животных.

    Столицей русской Аляски является город Ситка. Местная природа всех восхищает. Такую красоту нигде не увидишь. Здесь проживают бурые медведи, лососи. Туристы-экстремалы здесь погружаются под воду, занимаются кайтерингом, дельтапланеризмом.
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