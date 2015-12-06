Что такое ливневая канализация?

Оптимальное и экономичное решение для обеспечения очистки сточных вод (ливневых стоков) – ливневая канализация. Что представляет собой наружная ливневая канализация, иначе именуемая "ливневка"? Это комплекс инженерных конструкций, которые осуществляют сбор, очистку, отведение и хранение дождевых и дренажных вод, талых и поливных стоков с городской застройки, части населенного пункта или с площадок предприятий. Кстати делая ливневую канализацию, облагораживая внешний вид вашего двора, сажая деревья и кустарники, не забудьте также облагородить входную группу вашего участка. Используйте автоматические ворота как удобное, современное и красивое решение.

Где нужна ливневая канализация?

Крайне важна ливневая канализация там, где присутствует развитая сеть дорожных магистралей, трасс, открытые участки, так как необходимо избавлять их от дождевых сточных вод. Весьма велика потребность в ливневой канализации на автозаправочных станциях, на автомобильных стоянках. Также ливневая канализация очень востребована на разнообразных объектах предприятий автотранспортных хозяйств, промышленных территориях, нефтебазах, то есть там, где применяют нефтепродукты. Главным образом ливневая канализация служит для очистки сточных вод от взвешенных частиц песка, глины, отходов нефтепродуктов. Ливневая канализация помогает произвести нейтрализацию нефтепродуктов в соответствии с требованиями, налагаемыми на сброс сточных вод в почву и водоемы.

Как устроена ливневая канализация?

Как правило, система ливневой канализации подразумевает три этапа очистки. Стоки поступают по трубам ливневой канализации в сооружения для очистки, дождеприемник и фильтры, после чего воссоединяются в коллекторном колодце ливневой канализации. Возможна сборка комплекса ливневой канализации по заказу с учетом индивидуальных потребностей клиента. Например, включаются такие составляющие, как: пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр и распределительный колодец. При неоспоримой важной роли ливневой канализации в обеспечении сохранности фундамента того или иного сооружения, особо приятен тот факт, что нет необходимости в трудозатратном техобслуживании, так как ливневая канализация весьма проста и удобна в монтажных работах и в процессе эксплуатации. Ливневая канализация нередко базируется на очистных сооружениях нескольких разновидностей. Это определяется требованиями, которые выставляют органы санитарно-эпидемиологической службы. На сегодняшний день задействуют способы, которые помогают защитить сточные воды от вредных и опасных примесей. Среди них: физико-химическая очистка, механическая очистка и пр.