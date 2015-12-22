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    Декорирование интерьера дома и сада поделками из войлока

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    Информационное агентство "Исламтат" 22.12.15

    Войлок – материал, который напоминает пластилин, ведь из него можно «слепить» все, что пожелаете. Это могут быть очень реалистичные фигурки животных или живописное полотно. Валяние из шерсти является довольно непростым занятием. Существует сухой и мокрый метод валяния, каждый из которых имеет свою специфику.

    Считается, что самым прекрасным декором каждого помещения являются цветы. Действительно, настоящая часть природы в интерьере жилища способна полностью изменить атмосферу. Однако сорванные растения достаточно быстро вянут. Заменить их могут цветы, изготовленные из войлока, которые точно сохранятся намного дольше.

    Если вы декорируете детскую комнату, то не забудьте и о функциональной мебели. Вот ссылка на сайт, на котором можно выбрать детские компьютерные кресла.

    Войлочные цветы можно создать по-разному. К примеру, они могут быть вырезаны из лоскутков фетра, или в виде разноцветных шариков на «стебельке», сложенных в букет. Такие изделия лишь подражают натуральным цветам, однако они непременно оживят обстановку.

    Подобные «букеты» особенно уместны на кухне, в коридоре или детской. В кухне, например, к ним можно добавить войлочную грелку на чайник, выдержанную в таком же тоне, что и цветы. Такие изделия создают простым валянием из шерсти.

    Из войлока получаются и более утонченные предметы – цветы, напоминающие живые растения. Это более трудоемкая работа, так как необходимо подобрать требуемую палитру оттенков листьев и лепестков. В данных изделиях допустимо использование натуральных материалов (к примеру, веточек). Подобные букеты украсят спальню или гостиную, или даже кабинет с рабочим столом и компьютерным креслом.

    Можно создать интересные комнатные растения из войлока самых различных размеров. В качестве дополнения подойдет вышивка или фурнитура. Такие цветы в вазонах можно установить в любом помещении. Более того, войлочные растения не нуждаются в натуральном освещении, поэтому с их помощью можно украсить даже наиболее темный участок дома.

    Из данного материала можно изготовить «ландшафтные композиции» из листьев, маленьких зверей и грибов. Подобный «пейзаж», устроенный в плотно закрывающемся стеклянном контейнере, станет прекрасным украшением дачного участка. Его можно устроить на веранде либо поставить рядом с мини-прудом.

    Предметы из войлока можно дополнить различными природными материалами (листьями или веточками), фурнитурой и другими деталями (к примеру, декоративным мхом), расположив такой ансамбль в зимнем саду или на подоконнике.

    Войлок также отлично комбинируется с пуговками, бисером или ленточками. Прекрасным оформлением для окон станет материал в виде тучки с незначительными «вкраплениями» стекляруса, напоминающего дождик.

    При изготовлении войлочных фигурок довольно часто применяют проволоку, включая и декоративную. С помощью данного материала мелкие детали получают необходимые формы и изгибы. Сказочные герои и животные из войлока будто оживают. Подобными элементами можно оформить, к примеру, детскую комнату. А гномы и русалки найдут свое место в саду, только сначала их стоит поместить в закрытые футляры из пластика или стекла.

    Кроме того, войлок дает возможность создавать обширные панно. Задний план для них образовывают аналогично производству простых полотен из валяной шерсти. Далее «персонажи» картины из войлока, созданные отдельно, прикрепляют на основание. Особенно уместными такие работы станут в комнате для девочки.

    С древних времен из войлока шили обувь и одежду. Сегодня производство подобных элементов остается так же популярно. Наверное, каждая рукодельница способна создать шарфы и шали из данного материала. Оригинально смотрится и сумочка из войлока.

    Из такого материала получается необычная и потрясающая бижутерия. Изготавливая подобные аксессуары, можно декорировать сам войлок с помощью кружева, бисера, вышивки, пайеток, а также комбинировать войлочные детали с деталями из иных материалов (полудрагоценные камни, стекло, дерево).
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