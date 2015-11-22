Какие сувениры привезти из Финляндии

Из любой дальней поездки всегда хочется привезти родным что-то интересное, необычное, памятное. Как же правильно выбрать такой символический, но очень ценный презент? Старайтесь еще перед путешествием определиться со списком основных сувениров. Итак, едем в Финляндию!

Оптимальный сувенир, который любой турист просто обязан привести из Финляндии, - это яркая шапка с четырьмя концами. Она украшается орнаментами. Такой головной убор носят представители двух полов. В качестве дополнения к основному подарку привезите меховые тапки, куклу.

Деткам можно приобрести брелок-игрушку. На его поверхности изображается флаг страны или ее символика, птицы с животными.

Близким друзьям вы можете купить теплую кофту, покрывало. Материал для их пошива – это натуральная шерсть. Такие изделия украшаются национальными орнаментами. Цветовая палитра вдохновит любого.

Красные войлочные тапочки вручите своему дедушке, бабушке. Это удобная и мягкая домашняя обувь, которая напоминает наши валенки.

Если у вас есть дама сердца, то порадуйте и ее необычным презентом. Привезите браслет или бусы, которые создаются из лапландского камня. Это эффектное и уникальное украшение.

Стеклянные птицы – традиционный финляндский сувенир. Они очень трогательные, красивые. Такой подарок можно вручить влюбленным людям.

Другу, брату привезите финский нож. Можно приобрести уникальное дизайнерское изделие, созданное в едином экземпляре.

Блесна – приятный презент для рыбака. Себе домой привезите набор для сауны. Он состоит из медного ковшика, термометра, дегтярного шампуня. Этот список предметов считается стандартным.

Вкусный подарок – это варенье или ликер, конфеты, джем. Этим всем можно побаловать сладкоежек.

Финны очень любят кофе. Такой напиток, как в Финляндии, вы точно нигде не пробовали.

Устройте праздничный ужин, в качестве основного блюда поставьте на стол тарелку с копченым лососем.

Прочие уникальные сувениры – это предметы, созданные из рога оленя, его шкуры, статуэтки животных. Наверняка вы без проблем выберите что-то особенное и памятное.