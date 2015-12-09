Парфюм на все времена: 5 ароматов-легенд, проверенных десятилетиями // Обзоры товаров и услуг // ИА Исламтат
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    Парфюм на все времена: 5 ароматов-легенд, проверенных десятилетиями

    Главная / Обзоры товаров и услуг
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    Информационное агентство "Исламтат" 09.12.15

    Парфюмерные новинки радуют нас каждый сезон. Это прекрасно, ведь иногда так хочется чего-то новенького и свежего. Однако ряд роскошных легендарных ароматов, созданных еще в середине прошлого века, не выходят из моды и по-прежнему имеют армию поклонников. Эти ароматы уникальны тем, что они универсальны и стоят вне времени, как классическая английская клетка или маленькое черное платье. Ну и, разумеется, легендарные ароматы должны производиться оригинально. Чему немало способствует процедура защиты авторство и других прав. Для защиты своих интеллектуальных прав вы можете обратиться, например, в АртПатент.Ру

    1. Конечно же, при воспоминании о классических ароматах сразу приходит на ум легендарное название духов Chanel № 5. Этот парфюм символизирует целую эпоху. Созданный в далеком 1921 году, этот аромат и поныне горячо любим женщинами разных возрастов. Его композиция создана из цветочных нот ландыша, ириса, розы и жасмина, и дополняют все это аккорды бергамота, ветивера, лимона и нероли. А ваниль, мох и сандал придают аромату пикантный штрих.
    2. Чувственный парфюм с необычным названием Climat наверняка знаком каждому. Так называются легендарные духи от Lancome, созданные в 1967 году. Парфюм в лаконичном прозрачном флаконе принадлежит к цветочно-зеленым ароматам. Чарующая композиция персика и бергамота удачно дополняется аккордами жасмина, фиалки, розы, сандала, бамбука и нарцисса. А ветивер и ландыш придают аромату ту самую «зеленую» нотку.
    3. Еще один аромат вне времени – это Miss Dior от известного бренда Christian Dior. Этот насыщенный шипровый аромат в свое время прогремел на весь мир. Выпущенный в 1947 году, этот парфюм сочетает в себе такие ингредиенты, как мускатный шалфей, гальбанум, гвоздику, ирис, жасмин, нероли и бергамот. А ноты пачули, амбры и сандала придают аромату сладковатое роскошное послевкусие.
    4. Встречайте легенду номер четыре – головокружительный аромат от Yves Saint Laurent с манящим названием Opium. Этот вышедший в 1977 году пряный восточный аромат вполне соответствует своему названию. Такие необычные составляющие, как индийский лавр, кориандр, слива, мирра, ладан, кедр и амбра и придают парфюму ту самую незабываемую нотку. А жасмин, роза и мандарин дарят композиции свежий чувственный штрих.
    5. И пятая легенда – это незабвенные духи от Cacharel с названием Anais Anais. Появились они сравнительно позже прочих, в 1978 году. Букет из нот лилии, жимолости, ириса, гвоздики, ландыша, иланг-иланга и туберозы радует обоняние свежестью. А цветок граната, амбра и ладан привносят в композицию острую пряную ноту.
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