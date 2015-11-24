Регулировка педали сцепления на автомобилях компании ВАЗ // Обзоры товаров и услуг // ИА Исламтат
Сделать стартовой страницей
ИА Исламтат. Мусульманство Обратная связь Поиск по сайту Об Агентстве Карта сайта
Свидетельство регистрации: ИА № ФС-77-28770 
Мусульманство
Информационное агентство Исламтат ИЗ ИЗРЕЧЕНИЙ ПРОРОКА МУХАММЕДА (МИР ЕМУ)
"Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит"
  • РЕЛИГИЯ ИСЛАМ
  • СПРАВКИ
  • ОБЪЯВЛЕНИЯ
  • САЙТЫ
    		• Текстовая лента новостей
    дин ислам
    НОВОСТИ ТАТАРСТАНА РУБРИКА
    религия ислам
    i ВСЕ НОВОСТИ РТ
    мусульманство
    i ПОЛИТИКА
    ислам скачать
    i БИЗНЕС
    ислам книги
    i ПРОИСШЕСТВИЯ
    ислам молитвы
    i БУДНИ МУСУЛЬМАН
    ислам фото
    i БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
    ислам книги
    i ОБРАЗОВАНИЕ
    ислам фото
    i КУЛЬТУРА
    ислам фото
    i АНОНСЫ СОБЫТИЙ
    история ислама
    дин ислам
    ДРУГИЕ НОВОСТИ РУБРИКА
    религия ислам
    i АКТУАЛЬНО
    ислам сайт
    i ИНТЕРВЬЮ
    религия ислам
    i В РОССИИ
    закон ислама
    i В МИРЕ
    против ислама
    i СИТУАЦИЯ В ЛИВИИ
    принятие ислама
    МОЗАИКА РУБРИКА
    суть ислама
    i АНАЛИТИКА И ЗАМЕТКИ
    дин ислам
    i ПОДРОБНЫЕ СЮЖЕТЫ
    ислам скачать
    i ОБЗОР ПРЕССЫ
    бесплатно ислам
    i ОПРОСЫ
    ислам картинки
    i ДОКУМЕНТЫ
    ислам молитвы
    ислам фото
    ФОТКИ
    случайная картинка
    Ислам картинки

    АЗЫ ИСЛАМА
    мусульманство. доступно

    >> все статьи

    РЕЦЕПТЫ
    татарская кухня

    Катык Катык
    (простокваша из топленого молока)

    Тутырма Тутырма
    с субпродуктами

    Бэлиш Бэлиш
    (с гусиным мясом)

    Бармак Бармак
    (с грецкими орехами)

    Будэнэ Будэнэ

    >> рецепты татарской кухни

    мусульманские сайты
    ЗАКЛАДКИ
    ручная отборка, аннотация
    мусульманские сайтыСветское общество
    ислам сайтИнформация
    ислам онлайнОрганизации мусульман
    халяльХаляль бизнес
    халялО религии Ислам
    халяльные магазиныДом, культура, быт
    >> мусульманские сайты


    Регулировка педали сцепления на автомобилях компании ВАЗ

    Главная / Обзоры товаров и услуг
    		 Распечатать

    Информационное агентство "Исламтат" 24.11.15

    Время от времени механизм сцепления нуждается в регулировках. Такая работа позволяет обеспечить четкость включения передач и продлить эксплуатационный ресурс внутренних деталей. Провести комплекс необходимых регулировок владелец автомобиля вполне может и самостоятельно. Рассмотрим порядок работ на классических моделях компании ВАЗ.

    Для начала необходимо нажать до упора педаль сцепления и измерить расстояние до ее крайней точки. Простейшие регулировочные работы обычно включают в себя только настройку свободного хода педали. Отпускаем ее и вновь измеряем расстояние до крайней точки. По завершении этого подсчитывается разница между полученными значениями. В идеале она должна составлять около 13 см. Максимально допустимый ход педали - 15 см. В случае значительного отклонения от эталонных значений производится настройка работы сцепления. Выполняется она путем регулировки свободного хода педали.

    Доверить ремонт или плановое обслуживание вашего автомобиля можно на http://автостандарт33.рф/avtoservis-petushki.html, это быстрее и проще чем разбираться самостоятельно.

    На коробке передач необходимо найти рычаг сцепления, к которому из салона подходит трос. Его положение контролирует железный шток, установленный возле рычага. Все это крепится с помощью двух гаек, которые нужно будет открутить. Для настроек используется гайка, расположенная ближе к педали, так делают, например, на http://автостандарт33.рф/avtoservis-petushki.html. Выставляем нужный зазор и измеряем ход педали в салоне авто. Для фиксации настроек вторую гайку необходимо закрутить до конца.

    После проведения контрольного замера можно завести автомобиль и протестировать механизм сцепления под нагрузкой. Он должен включаться легко и без посторонних звуков. Любой скрежет и скрип указывают на наличие неисправностей, с устранением которых лучше не затягивать.

    Проводить такие регулировки специалисты рекомендуют через каждые 70-80 тысяч км. пробега. Дело в том, что при большом ходе педали механизм включается частично, а диск находится в постоянном контакте с маховиком силового агрегата. В свою очередь, малый ход педали не позволяет полностью включить ведомый диск. Это ощутимо снижает потенциальный ресурс внутренних деталей и приводит к потере крутящего момента.
    О копировании этой статьи



    ислам молитвы
    МЕЧЕТИ ТАТАРСТАНА
    мусульманство и архитектура

    МЕЧЕТЬ ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ Р-Н
    См. подробнее

    МЕЧЕТЬ Д.УРАЗАЕВО КУКМОРСКИЙ Р-Н
    См. подробнее
    >> все мечети Татарстана

    бесплатно ислам
    ОБЪЯВЛЕНИЯ
    деловые, помощь, разное

    продаю свяшенную книгу Коран...
    Категория: "Продается"

    Срочно нужна комната в москв...
    Категория: "Сниму жилье"

    Сдаю комнату
    Категория: "Сдам жилье"

    Щебень мраморный
    Категория: "Продается"

    Двухкомнатная квартира на Ко...
    Категория: "Сдам жилье"

    Продаю квартиру
    Категория: "Продается"

    Представлю Ваши интересы в У...
    Категория: "Услуги"

    Сдам 3-х комн. квартиру Южно...
    Категория: "Сдам жилье"

    Столбы металлические для заб...
    Категория: "Продается"

    Краны шаровые НЖ Ру 16 МПа
    Категория: "Продается"

    Сдам комнату на сутки, ночь ...
    Категория: "Сдам жилье"

    Помогите устроить жизнь
    Категория: "Нужна помощь"
    >> все объявления
    >> разместить объявление

    мусульмане
    КТО ЕСТЬ КТО
    мусульманство в лицах

    Гейдар Джемаль Гейдар Джемаль
    Председатель Исламского комитета России, философ-мыслитель, идеолог политического Ислама

    Ильхам Исмагилов Ильхам Исмагилов
    Президент Национального исламского благотворительного фонда "Ярдэм"
    >> российские мусульмане
    >> татарстанские мусульмане

    ИНТЕРЕСНО
    статьи, аналитика


    © 2007—2016 Информационное агентство «Исламтат»
    		 Об агентстве
    Экспорт заголовков новостных лент
    Порядок мусульманства Мусульманство Поиск по сайту Мусульманские сайты хиджаб
    Хотите кнопку Исламтат.Ру на своем сайте?
    © Студия Ариф.Ру
    Создание сайтов Казань
    хиджаб
    Мусульманки носят хиджаб. Ведь мусульманство в Татарстане очень развито. Это дин Ислам, мечети Татарстана и намаз. Религия ислам позволяет поговорить про мечеть, а также шариат в мусульманстве