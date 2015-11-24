Регулировка педали сцепления на автомобилях компании ВАЗ

Время от времени механизм сцепления нуждается в регулировках. Такая работа позволяет обеспечить четкость включения передач и продлить эксплуатационный ресурс внутренних деталей. Провести комплекс необходимых регулировок владелец автомобиля вполне может и самостоятельно. Рассмотрим порядок работ на классических моделях компании ВАЗ.

Для начала необходимо нажать до упора педаль сцепления и измерить расстояние до ее крайней точки. Простейшие регулировочные работы обычно включают в себя только настройку свободного хода педали. Отпускаем ее и вновь измеряем расстояние до крайней точки. По завершении этого подсчитывается разница между полученными значениями. В идеале она должна составлять около 13 см. Максимально допустимый ход педали - 15 см. В случае значительного отклонения от эталонных значений производится настройка работы сцепления. Выполняется она путем регулировки свободного хода педали.

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На коробке передач необходимо найти рычаг сцепления, к которому из салона подходит трос. Его положение контролирует железный шток, установленный возле рычага. Все это крепится с помощью двух гаек, которые нужно будет открутить. Для настроек используется гайка, расположенная ближе к педали, так делают, например, на http://автостандарт33.рф/avtoservis-petushki.html. Выставляем нужный зазор и измеряем ход педали в салоне авто. Для фиксации настроек вторую гайку необходимо закрутить до конца.

После проведения контрольного замера можно завести автомобиль и протестировать механизм сцепления под нагрузкой. Он должен включаться легко и без посторонних звуков. Любой скрежет и скрип указывают на наличие неисправностей, с устранением которых лучше не затягивать.

Проводить такие регулировки специалисты рекомендуют через каждые 70-80 тысяч км. пробега. Дело в том, что при большом ходе педали механизм включается частично, а диск находится в постоянном контакте с маховиком силового агрегата. В свою очередь, малый ход педали не позволяет полностью включить ведомый диск. Это ощутимо снижает потенциальный ресурс внутренних деталей и приводит к потере крутящего момента.