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    Самые раздражающие офисные привычки

    Главная / Обзоры товаров и услуг
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    Информационное агентство "Исламтат" 07.12.15

    Около трети своей жизни человек проводит во сне, приблизительно столько же на рабочем месте. Именно поэтому так важно отвлекающие факторы на работе свести к минимуму. Например, всегда в наличии в офисе должна быть бумажная продукция, то есть бумага для принтера, стикеры для рабочих заметок и так далее. Но редкий работающий человек может этим похвастаться. Многим людям свойственны офисные привычки, изрядно действующие на нервы окружающих. Вот что больше всего может раздражать коллег.

    Каждому сотруднику офиса отводится отдельное рабочее место, но почему-то многие считают нормальным вторгаться на рабочий стол своего коллеги, разбрасывать там свои канцелярские принадлежности или, того хуже, пользоваться его компьютером. Вряд ли в наше время найдется компания, где весь отдел пользуется одним ПК. Персональный компьютер и был придуман для того чтобы им пользовался один человек.

    Коллега заходит в офис и со всего размаху бросает ключи на стол, что не может не остаться незамеченным всем отделом. Некоторые от неожиданности подпрыгивают, но ему-то что до этого? День не задался с утра и надо выместить свой гнев и обиду на весь мир. А то, что это раздражает коллег, его не касается. Однако нервы коллег лучше оставить в покое, сосчитав вместо броска ключей до десяти.

    Есть люди, предрасположенные к повышенной потливости. Однако они упорно игнорируют дезодорант или просто понятия не имеют, что это средство было изобретено еще в середине прошлого столетия именно для борьбы с запахом пота. Им все равно, что половина отдела морщится и брезгливо закрывает нос, проходя мимо. Такие люди считают, что естественный запах тела - лучший аромат в мире. Кому не нравится, пусть не нюхает.

    Многим нравится привычка умываться духами или одеколоном. Безусловно, можно использоваться капельку духов, но никак не мариновать в них свое тело. Даже если эти духи из последней коллекции Christian Dior и стоят месячной зарплаты всего отдела, вместе взятого. Чересчур сильный запах коллеги отрицательно влияет на производительность труда всех работников офиса.

    Ничто так не отвлекает от работы, как финансовые проблемы и чавканье коллеги за соседним столом. Особенно, если запахом острой пищи несет за пару метров. Конечно, кушать нужно и полезно, но котлетами, сильно приправленными чесноком и луком, обедать предпочтительнее дома. Хрустеть чипсами на рабочем месте тоже крайне нежелательно.

    Атака назойливых рингтонов на ушные раковины сотрудников – еще один мощный раздражитель в офисе. Выбор мелодий для современных мобильных телефонов огромен, но наслаждаться приятным для вас звуком лучше вне рабочего времени. В офисе желательно поставить телефон на режим вибрации или установить минимальный звук.
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