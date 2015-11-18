Стеновые панели из МДФ: основные причины популярности // Обзоры товаров и услуг // ИА Исламтат
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    Стеновые панели из МДФ: основные причины популярности

    Главная / Обзоры товаров и услуг
    		 Распечатать

    Информационное агентство "Исламтат" 18.11.15

    Одним из наиболее выгодных материалов для отделки стен с точки зрения соотношения стоимости и качества являются стеновые панели из МДФ, которые производятся из различных отходов деревообработки (щепы, стружки и других) методом их смешивания со связующим веществом (чаще всего в его качестве используется эпоксидная смола) с дальнейшим прессованием при высокой температуре. Высокая популярность данного материала среди современных застройщиков отнюдь не случайна, ведь у него есть целая масса потребительских достоинств. Рассмотрим основные среди них:

    1. Экологичность. Современные производители при изготовлении МДФ используют специальную технологию, при помощи которой из состава готового продукта выводится фенол. Благодаря этому материал является абсолютно безопасным для человека. Основой служит натуральное дерево, отсюда следует и стоимость панелей, ведь в конечной стоимости учитывается доска обрезная цена за куб.
    2. Простота установки материала. Даже если у человека нет специфических познаний в строительной отрасли, с процессом установки стеновых панелей из МДФ он сможет справиться быстро и без особого труда. Важно отметить также то, что процесс является достаточно «чистым»: при резке панелей не образовывается пыли и мусора.
    3. Отменный внешний вид. При изготовлении стеновых панелей МДФ на их поверхность с целью декоративного украшения наносятся краска, ламинированная пленка или натуральный древесный шпон. Они обеспечивают изумительный внешний вид готовой плиты, а также то, что ее можно будет выгодно вписать в интерьер любой комнаты. Широкое разнообразие цветов, узоров и фактур панелей из МДФ не оставят равнодушным ни одного потребителя.
    4. Высокие показатели по тепло- и звукоизоляции. Они обеспечивают не только специфическими техническими характеристиками самих панелей, но и тем, что они устанавливаются по особой схеме: сначала проводится монтаж каркаса, а затем на него устанавливается МДФ. Благодаря этому между ними и стенами есть небольшой воздушный зазор, который и обеспечивает существенное повышение теплоизоляционных характеристик. Это, безусловно, позитивно сказывается на комфортности проживания в том или ином помещении.
    5. Невысокая себестоимость. С точки зрения постоянно повышающегося спроса на данный продукт это, пожалуй, наиболее важный фактор. Вне зависимости от бюджета, выделенного на ремонт, любой потребитель может позволить себе покупку панелей из МДФ, которые стоят на порядок дешевле подавляющего большинства других аналогичных отделочных материалов.

    Современные панели из МДФ для отделки стен являются одним из наиболее бюджетных отделочных материалов, который характеризуется очень высоким качеством и привлекательным внешним видом. Столь обширным набором позитивных потребительских характеристик и обусловлено то, что материал пользуется среди потребителей очень высоким спросом.
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