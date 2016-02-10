Таинственный Восток: 5 нюансов оформления дома в марокканском стиле

Какие ассоциации возникают при слове «восток»? Душистые благовония, изящный декор, поблескивающая парча, дорогой бархат, дивные толстые ковры ручной работы, подушки с бахромой, слоновая кость, драгоценные камни, золото. Словом, роскошь во всей красе. В марокканском стиле слилась изысканность арабских мотивов, тайна и нега Африки и некая солнечная игривость Средиземноморья. Этот живописный красочный стиль пойдет людям основательным и требовательным, любящим красивые и дорогие вещи.

1. Цветовая палитра марокканского стиля изысканна, роскошна и в то же время сдержанна. Коричневые, охристые, кремовые, приглушенно-золотые, бронзовые, шоколадные и голубые тона отлично пойдут для создания фона, например, для отделки стен и потолков. А вот акценты можно расставить с помощью благородного кармина, столешницы для кухни из оникса, яркой фуксии, насыщенного фиолетового, темной и светлой зелени.

2. Мозаика - это еще один неизменный атрибут марокканского дома. Роскошные мозаики и витражи украшают буквально все, в том числе мебель и предметы декора. Полы могут быть покрыты узорчатой глазурованной марокканской плиткой с названием зелидж. Плитку обычно выбирают либо в холодной голубоватой гамме, либо охристо-террактовую. Восточные узоры покрывают простенки, столешницы, ступени. Комод может быть украшен мозаикой из драгоценных камней и слоновой кости.

3. Мебель в марокканском интерьере находится как бы на нижнем уровне. Высоких стеллажей и шкафов вы здесь не найдете. Обилие пуфиков, скамеек и приземистых диванов придает тот самый самобытный африканский колорит помещению. Кровать должна быть обязательно с балдахином. Для хранения вещей служат низенькие тумбы и комоды из резного дерева, украшенные прихотливым наборным орнаментом или драгоценными камнями.

4. Обилие шелка, бархата, парчи, органзы и иных драгоценных тканей вас просто поразит в марокканском жилище. На каждом шагу подушки с кисточками и тесьмой, яркие, разноцветные, большие и малые. Драпированные занавеси, разделяющие комнаты, бахромчатые накидки на диван, шерстяные ковры, в которых ноги утопают чуть ли не по щиколотку, вносят в интерьер колорит и роскошь.

5. Аксессуары также важны. Предметы из чеканного металла удачно впишутся в это красочное и роскошное жилище. Например, чеканный светильник из бронзы придаст гостиной своеобразную ауру. Статуэтки из черного дерева, сувениры, отделанные перламутром, шкатулки с арабской вязью на крышке, высокие кувшины и вазы придадут завершенный вид интерьеру.