Транспортное сообщение в Иране

Иран – это достаточно популярная среди туристов азиатская страна. Здесь вы сможете покупаться в водах Персидского залива или Каспийского моря, а также побывать возле жерла потухших вулканов и в городах-оазисах. И если вы хотели бы увидеть максимальное количество достопримечательностей этой страны, то вам еще до поездки нужно будет определиться с тем, каким методом вы будете передвигаться по территории Ирана.

Если говорить об авиаперелетах, то следует отметить, что между всеми крупными городами страны есть прямое авиасообщение. А если вам нужно добраться до небольших городков, то вам придется лететь транзитным рейсом, который пролетает через Тегеран. Сразу несколько авиакомпаний проводят внутренние рейсы по территории страны, однако наиболее крупной среди них является Air Iran. Стоимость билетов на авиарейсы нельзя назвать высокой. А дополнительную экономию на авиаперелетах можно обеспечить, заранее заказывая билеты на рейсы.

Иран также является достаточно развитой промышленной и торговой страной. Если вам потребуется партия иранских товаров, то для их доставки можно нанять хорошего оператора. Вот пример компании, занимающейся международными грузоперевозками для бизнеса - http://free-lines.ru/

Железные дороги проложены фактически по всей территории страны. Тем не менее, пассажирские перевозки здесь развиты не очень хорошо. Несмотря на это, пассажирские железнодорожные перевозки в Иране пользуются достаточно высоким спросом, так как фактически к любому городу при их помощи вы сможете добраться быстрее, комфортнее и дешевле по сравнению с автобусом. При приобретении билета важно обратить внимание на класс вагона, в котором вы будете ехать. В Иране распространены три вида вагонов: четырехместные купе с лежачими местами, а также вагоны с мягкими или жесткими сидячими креслами. Стоимость билетов на поезда является невысокой, поэтому данный вид транспорта очень популярен не только у путешественников, но и у местных граждан. Купить билет можно на станции, с которой будет начинаться ваша поездка.

Достаточно высокой популярностью в Иране пользуется и передвижение при помощи автобуса. Дороги есть везде, поэтому на автобусе можно без труда добраться до любого города или деревни в стране. Большая часть автобусов оборудована кондиционерами и удобными креслами, благодаря чему поездка этим видом транспорта является весьма комфортной. Но следует отметить и несколько недостатков. В частности, это то, что в расписание движения автобусов нередко вносятся изменения, а также то, что фактически ни один автобус не выезжает с начальной станции до тех пор, пока автобус не будет заполнен.

Если говорить об общественном транспорте в городах, то он представлен маршрутками и автобусами. Особенностью общественного городского транспорта является то, что салон любого транспортного средства разделен на две части: для мужчин и для женщин.

Однако система передвижения по территории городов при помощи общественного транспорта является достаточно сложной, а туристу разобраться в ней фактически невозможно. Поэтому можно посоветовать путешественникам воспользоваться услугами такси. Стоит поездка в такси недорого, и при этом большинство водителей не пытаются обмануть туристов по поводу стоимости поездки. Как минимум, это происходит реже по сравнению с другими азиатскими странами.