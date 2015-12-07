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    Выбор линолеума

    Главная / Обзоры товаров и услуг
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    Информационное агентство "Исламтат" 07.12.15

    Для тех, кто на ремонт или строительство частного дома выделил последние средства, и для завершения обустройства осталось лишь накрыть пол, то лучшим решением может оказаться покрытие пола линолеумом.

    Линолеум – это напольное покрытие, которое может позволить себе почти каждый человек. Но мало кому известно, что доступность и дешевизна линолеума оправдана, поскольку его химический состав может негативно повлиять на здоровье жильцов. При покупке линолеума нужно внимательнейшим образом отнестись ко всем нюансам, касающимся этого покрытия. Однако еще до покрытия пола нужно подумать об обеспечении комфортной температуры в жилище, может быть теплообменник купить, сделать теплые полы.

    Так какую же опасность может представлять линолеум и зачем нужно так щепетильно его выбирать? Дело тут в том, что из этого материала испаряются такие вещества, как этилбензол и бензол. Эти формальдегиды могут спровоцировать такие страшные болезни, как рак либо поражения кожи. И особенно вышесказанное касается тех комнат, где постоянно повышена температура, например, кухня, т. к. при повышенной температуре вредные вещества выделяются интенсивнее. Результатом может стать нарушение дыхания, аллергия и головные боли. Однако все эти перечисленные негативные воздействия вполне можно избежать, если чётко знать какие именно качества определяют безопасность линолеума.

    Итак, когда выбираете линолеум для частного дома иди коттеджа, на что нужно обратить внимание?

    Во-первых, перед покупкой, нужно проверить имеются ли у торговца документы, свидетельствующие о безопасности и качестве товара.

    Во-вторых, обратите внимание на натуральность изделия. Ведь натуральный материал – это самый безопасный для здоровья материал.

    И, в-третьих, возьмите на заметку, что линолеум на основе текстиля относительно безопасен. Эти параметры можно считать наиболее важными.

    При выборе линолеума ещё необходимо обращать внимание на уровень огнестойкости. При этом надпись «Г1» означает, что такой линолеум устойчив к воспламенению, надпись «Г4» — огнеопасный линолеум. Также важна и толщина защитного слоя, т. к. это определяет срок эксплуатации. Большая часть вредных испарений выделяется в разе повреждения защитного слоя. Для домашнего пользования лучше приобретать только бытовой линолеум, т. к. в остальных концентрация вредных компонентов выше и потребуется делать хорошую вентиляцию.
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