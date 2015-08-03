Жилая недвижимость в Химках

Риелторы утверждают: стоимость квадратных метров в Подмосковье достаточно высока, но продажа квартир здесь – практичное вложение капитала, основа для счастливого будущего. Территория Химок практически соединена с главным городом страны, к тому же обладает высоким потенциалом для дальнейшего развития. Те, кто желает купить здесь жилье, могут рассчитывать на жизнь, аналогичную московской.

Активная застройка в Химках не прекращалась даже в годы кризиса. Качественное жилье и ценные объекты инфраструктуры росли ежегодно. Удобное месторасположение этого подмосковного района делает его еще более популярным. В Химках продажа квартир включает большое количество вариантов как на первичном, так и на вторичном рынке. Существенного разброса цен, разнообразия эксклюзивных предложений не наблюдается, но всегда можно найти пяти-, четырех-, трех-, двух-, однокомнатную квартиру в Химках любого метража.

Как правило, преобладает жилье, подходящее по цене среднему классу населения. Что касается статистики, то примерно в 45% случаев продажа квартир в этой части Подмосковья – это жилье в домах панельных, в 40% – в кирпичных, и в 13% случаев – в монолитных. Определенная (но относительно небольшая) доля принадлежит строениям сталинских времен. Стоит отметить, что большинство одно-, двухкомнатных квартир в Химках дешевле аналогичного жилья в спальных районах Москвы.

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При планировании покупки жилой недвижимости в этом городе следует учесть все положительные и отрицательные моменты предстоящей сделки. На досках объявлений или в газетах можно встретить публикацию такого характера: «Куплю гараж в Химках». Те, кто принял решение жить в Подмосковье, чаще всего работают или учатся в Москве. Нередко они добираются туда на автомобиле. Покупка места для «ночевки» машины – вопрос не менее актуальный.

Главный плюс такого места жительства – это близкое расположение к столице (не более 5 км до МКАДа) и самостоятельность инфраструктуры города. Наличие детских садов, школ, медицинских и развлекательных учреждений, торговых центров удовлетворит потребности практически любой среднестатистической семьи. Немаловажно, что инфраструктура постоянно совершенствуется. Во многих небольших городах Подмосковья быстрыми темпами развиваются бизнес-структуры и предприятия, в связи с чем появилась возможность найти работу поближе к дому.

С точки зрения экологической ситуации Химки – зона благоприятная, здесь много зеленых зон, парков и водных объектов. Настораживает покупателей лишь перегруженность транспортных путей. Хорошим вариантом станет поездка на электричке.