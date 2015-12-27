Что такое детская потница, ее виды и причины

Что такое потница? Как проявляется?

Потница является достаточно распространенной болезнью, прежде всего, у младенцев, но не только. Значительная часть взрослых также сталкиваются с этой проблемой. Потница − это изменения кожи, которые возникают в результате усиленного потоотделения из-за высокой температуры и влажности окружающей среды. Проявляется как маленькие, зудящие пузырьки, заполненные водянистым и прозрачным содержимым. Появляются обычно на груди, подмышках и паху. Являются следствием сужения протоков потовых желез и скапливания пота, как правило, в жарких и влажных условиях. Пот, который начинает скапливаться в железах, проникает в окружающие ткани, что вызывает воспаление и раздражающий зуд.

Виды потницы.

Выделяется потница обычная и потница красная. Потница обычная проявляется как мелкие и многочисленные пузырьки без воспаления. Появляются они на коже головы, шеи, а также в области сгиба колен или локтей. Являются результатом чрезмерной потливости, вызванной, например, высокой температурой. Потница обычная проходит самопроизвольно через несколько дней не оставляя при этом следа на поверхности кожи. В свою очередь, потница красная – это появление уплотнений с особенностями воспалительного процесса. Развивается в жарких и влажных условиях. У взрослых проявляется в первую очередь на ягодицах, а у детей − в основном на лице, шее, подмышках и паху. При этом комедоны очень часто сопровождаются зудом и жжением. Появление потницы красной может быть также результатом бактериальной инфекции.

Причины чрезмерного потоотделения.

Потница − это болезнь, которая затрагивает в первую очередь детей. Основной причиной возникновения потницы у маленьких детей является, прежде всего, их перегрев. В случае взрослых, факторами, способствующими появлению заболевания, являются уже упомянутые ранее: высокая температура и влажность окружающей среды. В основном это касается людей, которые борются с проблемой чрезмерного потоотделения. Найти основную причину этой болезни не просто. Врачи указывают на избыточный вес и период менопаузы, который связан с гормональными нарушениями. Причиной чрезмерного потоотделения могут быть также сильный стресс и негативное эмоциональное состояние.

Но очевидно, что в наше время сильно распространено излишнее одевание детей, перегрев детской кожи из-за неправильного выбора одежды. Одевать ребенка надо в достаточном объеме, а не чрезмерном. Лучше покупать меньше вещей, но качественных. Кстати выбрать детскую одежду можно, например, на этом сайте

Лечение потницы.

При лечении потницы следует помнить об одном важном принципе: необходимо избегать перегрева, особенно у детей. Следует также ограничить применение маслянистых косметических средств на кожу ребенка, особенно после купания. Рекомендуется также применение 1% салицилового спирта путем протирания им прыщей, а также использование присыпки с ментолом и борной кислотой. Взрослые также должны помнить об опасности перегревания, особенно в жаркие дни. Лучше носить легкую и свободную одежду, изготовленную из натуральных материалов. Важно также выпивать большое количество жидкости.