Для угона Ауди татарстанец просто нанял Камаз // Разный Татарстан // ИА Исламтат
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    Для угона Ауди татарстанец просто нанял Камаз

    Главная / Разный Татарстан
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    Информационное агентство "Исламтат" 29.05.15

    Если вы находитесь в Москве и интересуетесь автостеклом Ауди, то в Северному административном округе (САО Москвы) находится компания, готовая предложить свои услуги. Подробности здесь: http://www.autosteclo-mkad.ru/buy-repair-glass-Audi.aspx

    В Зеленодольском районе Республики Татарстан был совершен угон авторанспортного средства. Легковой автомобиль "Ауди" был похищен необычным способом.

    Хозяин автомобиля проживает в Казани, в Зеленодольский район на своей машине он приехал по делам, в поселок Васильево. По каким-то причинам в поселке его "Ауди" сломалась у дороги, тогда автолюбитель оставил свой автомобиль у обочины, на улице Стахановской. Около недели мужчина не возвращался к этому месту, а когда наконец нашел время вернуться за автомобилем, то обнаружил его пропажу и обратился в полицию.

    Сотрудники полиции разыскали пропавшее транспортное средство и задержали предполагаемого похитителя. Им оказался местный житель по фамилии Кузнецов, ранее судимый, вышедший на свободу сравнительно недавно. Согласно материалам следствия, Кузнецов обнаружил автомобиль "Ауди" на обочине дороги, затем вызвал платный эвакуатор для того чтобы забрать машину. "Ауди" не получилось разместить на эвакуаторе, после чего Кузнецов нанял "Камаз", с помощью которого похитил автомобиль "Ауди". Менять место жительства Кузнецов не пытался и держал похищенную машину на территории домовладения своих родителей в поселке Васильево.

    В настоящий момент гражданин Кузнецов осужден судом по статье 158 Уголовного кодекса России и приговорен к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии

    Еще один угон в Альметьевске

    Более прозаичной оказалась попытка угона в другом татарстанском городе - Альметьевске. Там на улице Ленина был угнан автомобиль "Ауди С-4" путем простого взлома салона. Машина была оставлена ее хозяином у своего дома, вовремя отреагировать на взлом и угон он не смог, после чего обратился в полицию.

    Сотрудниками МВД РТ по Альметьевску были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был задержан житель Альметьевска. Им оказался молодой парень 20 лет, нигде постоянно не работающий, при себе у него были обнаружены ключи от угнанного автомобиля "Ауди".

    Уголовное дело в отношении парня готовится к передаче в суд, статья - та же. В случае доказанности преступления злоумышленнику ожидается лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану
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