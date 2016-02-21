Избавляемся от варикозного расширения вен и сосудистых звездочек

Такая проблема, как выступающие вены на ногах, знакома многим. Расширенные вены и сосудистые звездочки не только портят внешний вид, но и предупреждают о серьезных проблемах со здоровьем. Не стоит оставлять без внимания проявившуюся вену. Любая проблема поправима, если начать лечение на ранней стадии. Если вы заметили проступающую вену, обратитесь к врачу. Это может быть хирург широко профиля, сосудистый хирург или флеболог. Не стоит заниматься самолечением без установления диагноза.

Теперь, подробнее о самих процедурах. Для проведения процедур нужен яблочный уксус, ватные диски и бинты. Средняя цена уксуса составляет около 60 рублей за литр. Лечение не требует больших затрат. Процедуры проводятся местно. Не проводите процедуры в местах, где имеются раны и царапины.

Утром и вечером, в течение 3 минут, нежно растираем места с проявившимися венами. Обильно смочите ватный диск и аккуратно пройдитесь по проблемным участкам. Такую процедуру можно проводить в течение месяца, через 2 месяца можно повторять. Понадобиться большое ведро. Наполните емкость холодной водой, добавьте 1 литр уксуса. Погрузите ноги в воду на 5 минут. Холодная вода способствует стимуляции сосудов, а яблочный уксус добавит тонизирующий эффект. Холодные ванночки можно заменить ополаскиванием. В двух литрах воды разводим пол литра уксуса. Далее, просто ополаскиваем ноги вниз от колен. Такая процедура поможет и тем, у кого наблюдается усталость и тяжесть в ногах. Можно проводить 1 раз в день в течение месяца. Обертывание. Нужна марля и капустные листы. Количество рассчитывайте из объема пораженных участков. Листья капусты немного отбейте для смягчения. Обильно смочите марлю в уксусе и приложите к месту проявления вены. Накройте капустным листом. Можно закрепить пищевой пленкой. Ноги следует приподнять. Такой компресс следует продержать 1 час. Эту процедуру проводим строго раз в месяц.

Окончательно избавившись от проблем, можно 1 раз в месяц ополаскивать ноги яблочным уксусом, разведенным в воде. Этот уход поможет предупредить рецидив.

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