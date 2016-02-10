Немного юмора. Где обычно прячутся гаишники? // Разный Татарстан // ИА Исламтат
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    Немного юмора. Где обычно прячутся гаишники?

    Главная / Разный Татарстан
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    Информационное агентство "Исламтат" 10.02.16

    В нашей стране самые удивительные и таинственные инспекторы ДПС. Поскольку очень часто российские водители нарушают ПДД, гаишники вынуждены устраивать своеобразные ловушки для таких водителей. К сожалению, в такие «облавы» попадает множество адекватных водителей, которые ездят по правилам и не создают никому помех в движении. Именно для таких уравновешенных водителей мы опишем основные места, где чаще всего располагаются патрули ДПС, намеревающиеся уличить вас в каком-либо правонарушении. Конечно невозможно построить геодезическую сеть расположения инспекторов, но можно отметить некоторые интересные места. Итак, где можно встретить гаишников!

    При движении по городу:

    • За рекламными щитами. Очень уж много в наших городах рекламных щитов. Автомобиль, стоящий за таким щитом практически незаметен. Зато видеосъемку вести из-за рекламного щита очень удобно. А если еще рядом стоит какой-нибудь незаметный для водителей знак (например, пешеходный переход), то для сотрудников ДПС это место будет излюбленным. Будьте бдительны, когда проезжаете какие-то рекламные щиты;
    • За припаркованными автомобилями. Наши гаишники неплохо маскируются. Например, если на обочине какая-то стоянка, они встают в общую массу автомобилей. Невнимательный водитель, проезжая, может не заметить присутствие патруля. Совершив какое-то нарушение, он будет тут же задержан;
    • В темных переулках на окраинах города. Где основное скопление нарушителей, туда будут стремиться и сотрудники ГАИ. Дело в том, что если вы просто по делам вынуждены проезжать вечером по таким местам, то будьте внимательны, смотрите за знаками и не нарушайте;

    При движении по трассе:

    • За сугробами. В зимний период времени на трассах много сугробов. Если вы едете и видите подозрительный знак (например, ограничение скорости), будьте готовы - за любым сугробом могут стоять гаишники с радаром;
    • За резкими поворотами. Гаишники любят находиться там, где их меньше всего стоит ожидать. Если это какой-то резкий поворот, значит, водитель в это время занят исключительно поворотом. Меньше всего в этот момент он думает о правилах и ожидающем его за поворотом гаишнике. Тут и происходят не очень приятные ситуации;

    Это были основные места, где можно встретить гаишников. Водители! Будьте бдительны. Не совершайте необдуманных поступков. Двигаясь на автомобиле, соблюдайте правила. Желаем вам поменьше встреч с сотрудниками ГАИ!

    Артур Нейфилд
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