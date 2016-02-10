

Немного юмора. Где обычно прячутся гаишники? Главная / Разный Татарстан

Информационное агентство "Исламтат" 10.02.16 Информационное агентство "Исламтат" 10.02.16 В нашей стране самые удивительные и таинственные инспекторы ДПС. Поскольку очень часто российские водители нарушают ПДД, гаишники вынуждены устраивать своеобразные ловушки для таких водителей. К сожалению, в такие «облавы» попадает множество адекватных водителей, которые ездят по правилам и не создают никому помех в движении. Именно для таких уравновешенных водителей мы опишем основные места, где чаще всего располагаются патрули ДПС, намеревающиеся уличить вас в каком-либо правонарушении. Конечно невозможно построить геодезическую сеть расположения инспекторов, но можно отметить некоторые интересные места. Итак, где можно встретить гаишников! При движении по городу: За рекламными щитами. Очень уж много в наших городах рекламных щитов. Автомобиль, стоящий за таким щитом практически незаметен. Зато видеосъемку вести из-за рекламного щита очень удобно. А если еще рядом стоит какой-нибудь незаметный для водителей знак (например, пешеходный переход), то для сотрудников ДПС это место будет излюбленным. Будьте бдительны, когда проезжаете какие-то рекламные щиты;

За припаркованными автомобилями. Наши гаишники неплохо маскируются. Например, если на обочине какая-то стоянка, они встают в общую массу автомобилей. Невнимательный водитель, проезжая, может не заметить присутствие патруля. Совершив какое-то нарушение, он будет тут же задержан;

В темных переулках на окраинах города. Где основное скопление нарушителей, туда будут стремиться и сотрудники ГАИ. Дело в том, что если вы просто по делам вынуждены проезжать вечером по таким местам, то будьте внимательны, смотрите за знаками и не нарушайте; При движении по трассе: За сугробами. В зимний период времени на трассах много сугробов. Если вы едете и видите подозрительный знак (например, ограничение скорости), будьте готовы - за любым сугробом могут стоять гаишники с радаром;

За резкими поворотами. Гаишники любят находиться там, где их меньше всего стоит ожидать. Если это какой-то резкий поворот, значит, водитель в это время занят исключительно поворотом. Меньше всего в этот момент он думает о правилах и ожидающем его за поворотом гаишнике. Тут и происходят не очень приятные ситуации; Это были основные места, где можно встретить гаишников. Водители! Будьте бдительны. Не совершайте необдуманных поступков. Двигаясь на автомобиле, соблюдайте правила. Желаем вам поменьше встреч с сотрудниками ГАИ! Артур Нейфилд О копировании этой статьи





