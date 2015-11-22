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    Психические расстройства часто начинаются в детстве

    Главная / Разный Татарстан
    		 Распечатать

    Информационное агентство "Исламтат" 22.11.15

    Психические расстройства появляются уже в детстве. Именно тогда лучше всего их лечить. Эпидемиологические исследования показывают, что у одного на пятерых детей могут возникнуть серьезные психические расстройства. К наиболее частым из них относятся тревожные расстройства, синдром гиперактивности с дефицитом внимания, расстройства поведения и расстройства аутистического спектра. В подростковом возрасте к ним присоединяются расстройства пищевого поведения и психотические расстройства.

    Подсчитано, что стоимость лечения психических расстройств, начинающихся в детско-подростковом возрасте, в 10 раз больше, чем возникшие в зрелости. Огромные затраты относятся не только к системе здравоохранения, они касаются также системы образования, системы правосудия и социального обеспечения.

    Из-за своей чрезмерной продолжительности психические расстройства, возникающие в детстве и юности, препятствуют не только возможности приобретений знаний, но ограничивают производительность пациентов и их опекунов на много лет. Нельзя также недооценивать сложные для оценки психические страдания и драматические последствия, связанные с суицидом, являющимся второй по частоте причиной смерти в этой возрастной группе.

    У большинства взрослых людей с психическими расстройствами первые симптомы проявляются в возрасте до 18 лет.

    Диагностика шизофрении, биполярных расстройствах, депрессии, происходит, как правило, через много лет с момента появления первых симптомов, когда возможность профилактических и предупредительных воздействия существенно выше. Идентификация надежных показателей риска заболевания в молодом возрасте может позволить раннее вмешательство и потенциально предотвратить возникновение расстройств во взрослом возрасте.

    Поэтому так важно инвестировать в развитие детской психиатрии. Именно в период детства и юности можно помочь человеку, у которого появились первые симптомы развития психических расстройств.

    Исследуя детей в раннем возрасте можно лучше понять, почему они страдают от психических расстройств, а также и то, как развиваются психические расстройства у взрослых и каковы первичные источники болезни.

    Это может приблизить к введению эффективных, основанных на научных исследованиях, методов лечения, а в будущем для предотвращения возникновения проблем с психическим здоровьем во взрослом возрасте.
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