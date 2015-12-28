Универсальное цветовое оформление квартиры перед продажей

В настоящее время продать недвижимость становится все сложнее. Цены падают, покупатели не торопятся.Чтобы квартира не зависла на продаже на месяцы, а то и годы, нужно изменить подход и даже сделать небольшой ремонт по всем правилам, ускоряющим ее покупку. Правила простые и подойдут для оформления квартиры как на продажу, так и для себя.

Спальня

Спальня — это место релаксации и отдыха, именно эти ассоциации она и должна вызывать у потенциального покупателя. Поэтому здесь нужны только мягкие, спокойные тона. Синий цвет и его оттенки помогает успокоиться, дает ощущение прохлады даже в жаркий день. А оранжевые оттенки, наоборот, способны согреть и создать ощущение уюта. Светло-зеленый цвет приглушит посторонние звуки. Таким образом, с помощью цвета можно решить или сгладить определенные проблемы.

Гостиная

В гостиной собираются все члены семьи после трудового дня, также здесь принимают гостей, и, скорее всего, здесь же вы с риелтором и покупателем будете обсуждать детали вашей сделки. Именно поэтому атмосфера в вашей гостиной должна быть гостеприимной и дружественной. Такой эффект создадут мягкие оттенки желтого и оранжевого. Также отлично подойдут для любой гостиной аксессуары и мебель коричневого цвета, так как это традиционный цвет, создающий эффект комфорта и респектабельности.

Кухня и столовая

Кухня — это место, где будут уместны почти все цвета, от тусклых до самых ярких. Поэтому если стены вашей кухни нуждаются в обновлении, можно выбрать любой цвет, который гармонирует с цветом фасадов кухонной мебели. Если вся мебель яркая, лучше сделать светлый фон, если же нейтрального цвета или белая— цвет стен можно сделать более насыщенным.

Рабочая зона

Место, где дети учат уроки, а вы работаете, должно вдохновлять на творчество и стимулировать умственную деятельность. Для этого хорошо подходят зеленый и желтый цвета, а также оранжевый. Неплохо сделать в таком помещении жалюзи. Вот, к примеру, тканевые ролеты в Смоленске.

Детская

Детская комната по умолчанию должна быть яркой — ведь это стимулирует творчество, воображение и обучение. Тем не менее, нужно избегать резких кричащих цветов и оттенков, которые вызывают нервное возбуждение, мешают детям успокоиться вечером. Поэтому в детской комнате могут сочетаться любые цвета, оттенки и рисунки, но без фанатизма.

Главный совет, который можно дать для оформления любой комнаты перед продажей квартиры — не увлекайтесь необычными и слишком яркими цветами. Ведь вам нужен универсальный интерьер, который должен понравиться большинству потенциальных покупателей, а свою фантазию и дизайнерские идеи приберегите лучше для своей собственной будущей квартиры.